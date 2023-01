Kyle Smaine Foto: Darko Bandic/AP/dpa up-down up-down Japan Halfpipe-Weltmeister Kyle Smaine stirbt bei Lawinenunglück Von dpa | 31.01.2023, 03:22 Uhr

Der Halfpipe-Weltmeister Kyle Smaine ist bei einem Lawinenunglück in Japan ums Leben gekommen. Wie US-Medien unter Berufung auf seine Familie berichteten, wurden der 31-Jährige und ein weiterer Mann in der zentraljapanischen Präfektur Nagano von einem Such- und Rettungsteam ohne Lebenszeichen gefunden.