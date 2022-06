FOTO: Marcus Brandt up-down up-down Andy Grote spricht während der Aktuellen Stunde in der Hamburgischen Bürgerschaft im Rathaus. Foto: Marcus Brandt/dpa/Bildarchiv Sport Hamburg an Finals und European Championships interessiert Von dpa | 23.06.2022, 17:15 Uhr

Hamburg ist nach Aussage von Sportsenator Andy Grote an Multisportevents wie den Finals mit deutschen Meisterschaften in mehreren Sportarten oder den European Championships mit mehreren kontinentalen Titelkämpfen stark interessiert. „Wir sind mit den entsprechenden Veranstaltern im Gespräch“, sagte er am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum Auftakt der „Active City Arena“ auf dem Heiligengeistfeld. „Wir reden über alles, was für Hamburg interessant sein könnte.“