Hamburg Sea Devils - Vienna Vikings

American Football Hamburg Sea Devils verlieren auch im zweiten ELF-Finale Von dpa | 25.09.2022, 18:28 Uhr

Die Hamburg Sea Devils haben erneut das Endspiel in der European League of Football verloren. Die Mannschaft von Head Coach Charles Jones unterlag den Vienna Vikings in Klagenfurt mit 15:27 (6:17). Vor einem Jahr hatten die Devils gegen die Frankfurt Galaxy mit 30:32 verloren.