Baseball FOTO: Jens Büttner Baseball-Bundesliga Hamburg Stealers rechnen sich bei Favorit Bonn Chancen aus Von dpa | 08.04.2022, 17:38 Uhr | Update vor 27 Min.

Baseball-Bundesligist Hamburg Stealers will seinem Namen am Wochenende in den Partien bei Nordmeister Bonn Capitals gerecht werden. Zwar gelten die Gastgeber als Favorit in den Spielen am Samstag (19.00 Uhr) und Sonntag (12.00 Uhr), doch die Hamburger wollen dem Rivalen Punkte stehlen.