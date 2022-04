Baseball FOTO: Jens Büttner Baseball Hamburg Stealers vor Saisonstart: Playoffs sind das Ziel Von dpa | 01.04.2022, 10:30 Uhr | Update vor 24 Min.

Baseball-Bundesligist Hamburg Stealers will auch in dieser Saison mindestens in die Playoffs vordringen. Vor den Auftaktspielen bei den Berlin Flamingos am Samstag (18.00 Uhr) und Sonntag (13.00 Uhr) meinte Cheftrainer David Wohlgemuth: „Wir haben im Vergleich zur vergangenen Saison einen größeren und breiteren Kader. Dazu kommt ein sehr guter Teamgeist.“