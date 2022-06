ARCHIV - Ein Basketball landet im Korb. Foto: Andreas Gora/dpa/Symbolbild FOTO: Andreas Gora Europapokal Hamburg Towers erneut im Basketball-Eurocup dabei Von dpa | 16.06.2022, 14:33 Uhr

Die Hamburg Towers dürfen zum zweiten Mal nacheinander im Basketball-Europapokal spielen. Der Bundesligist wurde am Donnerstag von der Euroleague als einer von 20 Startern im Eurocup bestätigt. Zweite deutsche Mannschaft ist ratiopharm Ulm. In ihrer Premieren-Saison im Eurocup hatten die Hamburger in diesem Jahr das Achtelfinale erreicht.