Basketball Hamburg Towers spielen Vorbereitungsturnier in Bayreuth Von dpa | 22.06.2022, 19:06 Uhr

Die Bundesliga-Basketballer der Hamburg Towers nehmen am 3. und 4. September an einem Vorbereitungsturnier in Bayreuth teil. Außer Gastgeber Medi Bayreuth sind in Niners Chemnitz und Brose Bamberg zwei weitere Erstligisten am Start. Die beiden Halbfinalspiele des ersten Tages werden kurz vor Turnierbeginn ausgelost. Am zweiten Tag spielen die beiden Sieger im Finale und die beiden Verlierer um Platz drei. Der neue Towers-Coach Raoul Korner, der Bayreuth bis zum Ende der vergangenen Serie trainiert hatte, kehrt somit früh an seine alte Wirkungsstätte zurück.