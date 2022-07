Knackt beim Grand Prix von Frankreich die 300er Marke: Lewis Hamilton. Foto: Hasan Bratic/dpa FOTO: Hasan Bratic up-down up-down Formel 1 Hamilton erreicht Meilenstein - Bleibt der 300er Fluch? Von dpa | 24.07.2022, 15:13 Uhr

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat in Frankreich seinen 300. Grand Prix bestritten. Der Mercedes-Pilot aus England ging am Sonntag in Le Castellet von Position vier ins Rennen.