Hip-Hop-Grand-Slam in der «Active City Arena» Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down Hip Hop Hauch von Olympia: Breaking-Tänzer beeindrucken in Hamburg Von dpa | 18.06.2023, 11:28 Uhr

Den Hip Hop Grand Slam in der Active City Arena auf dem Hamburger Heiligengeistfeld haben am späten Samstagabend Serhat Perhat aus Unterhaching und die erst 14 Jahre alte Melina Fernandez aus Düsseldorf gewonnen. Die beiden Tänzer rückten damit einen großen Schritt näher an einen möglichen Start bei den Olympischen Spielen in Paris. In Frankreichs Hauptstadt werden in der Disziplin „Breaking“ zum ersten Mal Medaillen vergeben.