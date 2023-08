Biathlon Herrmann-Wick verabschiedet sich: „Große Ehre“ Von dpa | 13.08.2023, 14:57 Uhr Denise Herrmann-Wick Foto: Martin Schutt/dpa up-down up-down

Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick steht letztmals in ihrer Biathlon-Karriere am Schießstand. In Wiesbaden steht zum Abschluss auf Skirollern der Spaß im Vordergrund.