Der deutsche Hochspringer Tobias Potye rückt immer näher an die Elite internationale heran. Beim Diamond-League-Meeting in Chorzow stößt der Münchner in neue Sphären vor. Gina Lückenkemper enttäuscht.