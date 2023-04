Nico Hülkenberg Foto: Sergei Grits/AP/dpa up-down up-down Formel 1 Hülkenberg startet aus Boxengasse ins Rennen in Baku Von dpa | 30.04.2023, 11:36 Uhr

Nico Hülkenberg muss aus der Boxengasse in das Formel-1-Rennen in Baku starten. Grund dafür ist eine Strafe nach notwendigen Änderungen am Auto, wie der Haas-Rennstall kurz vor dem Start (13.00 Uhr/Sky) in Aserbaidschan mitteilte. Was konkret verändert wurde, blieb zunächst offen.