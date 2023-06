Max Verstappen Foto: Geoff Robins/Pool Agence France Press/AP/dpa up-down up-down Formel 1 Regenkünstler Hülkenberg rast in Startreihe eins in Kanada Von dpa | 17.06.2023, 23:25 Uhr

Max Verstappen bekommt in der ersten Startreihe beim Formel-1-Rennen in Kanada ungewohnte Gesellschaft. Nico Hülkenberg düpiert im Dauerregen in Montreal die Konkurrenz.