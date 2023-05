Die Eröffnungszeremonie von Olympia 2024 soll an der Seine sein Foto: David Del Río/dpa up-down up-down Olympische Spiele in Paris Hunderttausende kostenlose Plätze bei Olympia-Eröffnung Von dpa | 23.05.2023, 15:35 Uhr

Die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2024 sollen zahlreiche Fans kostenlos am Ufer der Seine miterleben können. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin sagte dafür am Dienstag in Paris eine Anmeldeplattform zu.