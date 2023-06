Box-Präsident Umar Kremlew Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa up-down up-down Boxen Iba beklagt Olympia-Aus - und will gesprächsbereit bleiben Von dpa | 23.06.2023, 15:51 Uhr

In einem offenen Brief an nationale Boxverbände hat der aus dem olympischen Kreis ausgeschlossene Weltverband Iba die Entscheidung des IOC beklagt und weitere Gesprächsbereitschaft signalisiert.