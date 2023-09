Der 5000-Meter-Weltmeister von Budapest blieb beim Diamond-League-Meeting in Brüssel in 4:43,13 Minuten unter der bisherigen Bestmarke von Hicham El Guerrouj. Marokkos Lauf-Idol hatte die zwei Kilometer am 7. September 1999 im Berliner Olympiastadion in 4:44,79 Minuten zurückgelegt.



Bei der vergangenen Leichtathletik-WM in Ungarn hatte 1500-Meter-Olympiasieger Ingebrigtsen den ersten WM-Titel über seine Spezialstrecke überraschend erneut verpasst. Der in Kürze 23 Jahre alt werdende Norweger entschädigte sich dafür wie schon im vergangenen Jahr mit dem WM-Titel über 5000 Meter.