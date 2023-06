Elnas Rekabi Foto: Rhea Kang/International Federation Of Sport Climbing/dpa up-down up-down Sportklettern Iranische Sportkletterin Rekabi gibt Comeback bei Weltcup Von dpa | 10.06.2023, 12:11 Uhr

Die iranische Sportkletterin Elnaz Rekabi ist erstmals wieder bei einem Weltcup angetreten, nachdem sie im vorigen Jahr für politisches Aufsehen gesorgt hatte. Die 33-Jährige verpasste in dieser Woche in Brixen in Südtirol auf dem geteilten 41. Platz im Boulder-Wettkampf den Einzug in das Semifinale.