Laura Philipp vor dem Start am Jungfernstieg. Foto: Georg Wendt/dpa FOTO: Georg Wendt Ironman Laura Philipp verteidigt Titel in Ironman-Bestzeit Von dpa | 05.06.2022, 14:47 Uhr | Update vor 24 Min.

Topfavoritin Laura Philipp hat bei der Ironman-EM in Hamburg ihren Titel erfolgreich verteidigt und dabei die beste Zeit einer Frau bei einem Ironman-Rennen weltweit erzielt. Die Triathletin setzte sich am Sonntag nach 3,8 Kilometern Schwimmen, 180 Kilometern auf dem Rad und einem Marathonlauf um die Binnen- und Außenalster überlegen in 8:18:20 Stunden durch. Sie wiederholte damit ihren Erfolg von vor einem Jahr im finnischen Kuopio-Tahko.