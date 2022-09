Matteo Berrettini Foto: Julia Nikhinson/AP/dpa up-down up-down Tennis Berrettini und Ruud erste Viertelfinalisten der US Open Von dpa | 04.09.2022, 21:23 Uhr

Matteo Berrettini und Casper Ruud haben als erste Tennisspieler das Viertelfinale der diesjährigen US Open in New York erreicht und treffen dort im direkten Duell aufeinander.