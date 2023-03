Peter Kadiru Foto: Gregor Fischer/dpa up-down up-down Boxen Kadiru steigt vor Joshua-Kampf in London in den Ring Von dpa | 07.03.2023, 14:28 Uhr

Der Schwergewichtsboxer Peter Kadiru tritt bei seinem nächsten Kampf in der O2 Arena in London an. Im Rahmen des Hauptkampfes von Ex-Weltmeister Anthony Joshua am 1. April duelliert sich der Hamburger mit dem Deutsch-Türken Hueseyin Akdemir. Das teilte sein Boxstall P2M mit.