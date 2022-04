ARCHIV - Ein Ball fliegt auf den Korb zu, an dem ein Logo der Basketball-Bundesliga klebt. Foto: Axel Heimken/dpa/Symbolbild FOTO: Axel Heimken Basketball Kampf um Playoff-Platz: Towers-Coach warnt vor MBC Von dpa | 29.04.2022, 18:23 Uhr

Die Hamburgs Towers können aus eigener Kraft die erneute Teilnahme an den Playoffs in der Basketball-Bundesliga perfekt machen. Gewinnt die Mannschaft von Trainer Pedro Calles am Sonntag (18.00 Uhr) beim Mitteldeutschen BC, ist sie nicht mehr aus den ersten acht Rängen zu verdrängen. Zudem haben die Hanseaten den Vorteil, bei Punktgleichheit mit den Verfolgern Göttingen und Crailsheim zum Saisonende vom direkten Vergleich zu profitieren.