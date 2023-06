Olaf Scholz Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Behindertensport-Event Kanzler Scholz will zur Leichtathletik bei Special Olympics Von dpa | 16.06.2023, 13:18 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will die Wettbewerbe der Leichtathletik bei den Special Olympics in Berlin am Freitag kommender Woche besuchen.