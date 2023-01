Lewis Hamilton Foto: Ng Han Guan/AP/dpa/Archivbild up-down up-down Rennkalender Kein Ersatz für China-Rennen: Formel 1 fährt 23 Grand Prix Von dpa | 17.01.2023, 13:56 Uhr

China kehrt trotz der Aufhebung der Corona-Maßnahmen in diesem Jahr nicht in den Rennkalender der Formel 1 zurück. Die Rennserie bestätigte, dass es bei den zuletzt geplanten 23 Grand Prix in der neuen Saison bleiben werde.