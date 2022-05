ARCHIV - Wegen der Corona-Pandemie wird es in diesem Jahr keine Diamond-League-Meetings in China geben. Foto: Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa FOTO: Ennio Leanza Corona-Pandemie Keine Diamond-League-Meetings in China Von dpa | 06.05.2022, 15:01 Uhr

Wegen der Corona-Pandemie in China hat die Diamond League die Leichtathletik-Meetings am 30. Juli in Shanghai und am 6. August in Shenzhen gestrichen.