Zuletzt hatte der 26-Jährige das Turnier in Chengdu gewonnen und das Halbfinale am vergangenen Dienstag bei den China Open in Peking erreicht. Zverev hatte schon dort mit einer Erkältung und Magenproblemen zu kämpfen. In Shanghai hatte er in der ersten Runde ein Freilos.



Zuvor war Yannick Hanfmann in der zweiten Runde des Masters ausgeschieden. Nach einer Satzführung musste sich der 31-Jährige aus Weinheim dem an Nummer 29 gesetzten Amerikaner Christopher Eubanks mit 6:4, 3:6, 2:6 geschlagen geben. Nach dem Aus von Hanfmann und Zverev ist Jan-Lennard Struff aus Warstein als einziger Deutscher noch dabei. Auch er hatte in der Auftaktrunde ein Freilos.