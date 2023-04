Ding Liren Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa up-down up-down Schach-WM Keine Vorentscheidung: Vorletzte Partie endet mit Remis Von dpa | 27.04.2023, 15:11 Uhr

Bei der Schach-Weltmeisterschaft haben sich der Chinese Ding Liren und Jan Nepomnjaschtschi aus Russland am Donnerstag in Astana in der vorletzten regulären Partie nach 40 Zügen auf ein Remis geeinigt.