Wimbledon Kerber in dritter Runde gegen Belgierin Mertens Von dpa | 30.06.2022, 16:17 Uhr

Angelique Kerber trifft am Freitag in der dritten Runde beim Rasen-Klassiker in Wimbledon auf Elise Mertens. Die an Nummer 24 gesetzte Belgierin bezwang Panna Udvardy aus Ungarn mit 3:6, 7:6 (7:5), 7:5.