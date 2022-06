ARCHIV - Zuschauer beobachten am Falkensteiner Strand die Windjammer-Parade der Kieler Woche. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild FOTO: Frank Molter Segeln Kieler Woche: Vier Titel für DSV-Segler in Halbzeit eins Von dpa | 21.06.2022, 17:31 Uhr

Vier deutsche Steuermänner haben in der internationalen ersten Hälfte der 128. Kieler Woche Titel abgeräumt. Bereits seinen 13. Kieler-Woche-Sieg feierte 2.4mR-Ikone Heiko Kröger. Der Paralympics-Sieger von 2000 sagte nach den letzten Wettfahrten am Dienstag in drehenden Winden trotz seiner Dominanz: „Selbstverständlich ist in Kiel gar nichts. Man darf keine Sekunde schlafen.“