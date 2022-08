Die deutsche Kletterin Hannah Meul erreicht bei den European Championships in München das Finale im Lead. Foto: Angelika Warmuth/dpa FOTO: Angelika Warmuth up-down up-down European Championships Kletterin Meul erreicht das Finale im Lead Von dpa | 13.08.2022, 11:25 Uhr

Kletterin Hannah Meul steht bei der Europameisterschaft in München im Finale der Lead-Disziplin. Vor einem begeisterten Publikum auf dem Königsplatz reichte der 21-Jährigen aus Frechen in der Vorschlussrunde Platz fünf, um in der Endrunde um Medaillen zu klettern.