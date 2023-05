Konstanze Klosterhalfen Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Leichtathletik Klosterhalfen will mit Tempo in der Weltspitze mithalten Von dpa | 04.05.2023, 05:41 Uhr

5000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen will nach ihrem Sponsoren- und Trainerwechsel an Tempo zulegen und in der Weltspitze angreifen. „Eine Stellschraube ist, auch wieder verstärkt an der Geschwindigkeit zu arbeiten, insbesondere über die 1500 Meter“, sagte die 26 Jahre alte Leverkusenerin der „Mediengruppe Münchner Merkur/tz“.