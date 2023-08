Dominik Koepfer ist beim ATP-Turnier in Winston-Salem ins Achtelfinale eingezogen. Der an Nummer zehn gesetzte Yannick Hanfmann dagegen verlor seine Tennis-Partie gegen Juan Manuel Cerundolo aus Argentinien 6:7 (3:7), 7:5, 6:7 (4:7) und schied aus. Koepfer bezwang Strong Kirchheimer aus den USA 6:3, 6:2 und trifft im letzten Turnier vor den US Open nun auf Jiri Lehecka aus Tschechien.