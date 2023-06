Alexander Zverev Foto: Jean-Francois Badias/AP up-down up-down Tennis Kühnen traut Zverev in Wimbledon gute Rolle zu Von dpa | 30.06.2023, 06:38 Uhr

Ex-Profi Patrik Kühnen traut Alexander Zverev in Wimbledon eine gute Rolle zu. „Sascha hat mit dem Halbfinale in Paris noch einmal einen Fußabdruck gesetzt und hat seine Punkte verteidigt. Er spielt jetzt nur noch nach vorne“, sagte der Sky-Experte mit Blick auf den am Montag beginnenden Rasen-Klassiker in London.