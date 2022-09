Nick Kyrgios Foto: Adam Hunger/AP/dpa up-down up-down US Open Kyrgios entzaubert Medwedew und sorgt für Kuriosität Von dpa | 05.09.2022, 04:32 Uhr

Australiens Tennisstar Nick Kyrgios hat Titelverteidiger Daniil Medwedew entzaubert und erstmals das Viertelfinale der US Open in New York erreicht. Der Wimbledon-Finalist gewann in der Nacht zum Montag das unterhaltsame Achtelfinale gegen den russischen Weltranglisten-Ersten mit 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, und 6:2.