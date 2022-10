Charles Leclerc Foto: Mohd Rasfan/AFP POOL/AP/dpa up-down up-down Formel 1 Leclerc rast in Qualifikation in Singapur auf Pole Position Von dpa | 01.10.2022, 16:18 Uhr

Ferrari-Star Charles Leclerc fährt vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Singapur. In der Formel-1-Qualifikation setzte sich der Monegasse in 1:49,412 Minuten hauchdünn mit 0,022 Sekunden Vorsprung vor Sergio Perez im Red Bull durch.