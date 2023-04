Charles Leclerc Foto: Darko Bandic/AP/dpa up-down up-down Formel 1 Leclerc startet von Platz eins in Formel-1-Sprint in Baku Von dpa | 29.04.2023, 11:38 Uhr

Vizeweltmeister Charles Leclerc geht von der Pole Position in das erste Formel-1-Sprintrennen des Jahres. Bei der Qualifikations-Premiere in Aserbaidschans Hauptstadt Baku sicherte sich der 25-Jährige im Ferrari in 1:41,697 Minuten den ersten Startplatz.