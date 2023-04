Rund 60 Teilnehmer aus ganz Norddeutschland segelten beim Mini Nord Cup 2023 um die ersten Punkte der Rangliste. Foto: Christian Jarzimski up-down up-down Segelsport in Schwerin Linus Handke segelt sich auf dem Schweriner See an die Spitze Von Enno Schröter | 27.04.2023, 12:59 Uhr

Noch bevor am 1. Mai das offizielle Ansegeln aller Schweriner Segelvereine auf dem Schweriner See ansteht, ist die Regattasaison 2023 eben auf diesem See schon gestartet.