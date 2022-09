Tennis - Laver Cup Foto: John Walton/PA Wire/dpa up-down up-down Laver Cup Mann stürmt in der Satzpause aufs Feld und zündet sich an Von dpa | 23.09.2022, 19:06 Uhr

Beim Laver Cup in London ist es am Freitag zu einem Zwischenfall gekommen. Nach dem ersten Satz des zweiten Matches zwischen Stefanos Tsitsipas und Diego Schwartzman lief in der o2-Arena ein Mann auf den Platz und entzündete ein Feuer.