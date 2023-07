Eliud Kipchoge Foto: Andreas Gora/dpa up-down up-down Leichtathletik Marathon-Weltrekordler Kipchoge startet erneut in Berlin Von dpa | 13.07.2023, 12:03 Uhr

Ein Jahr nach seinem Weltrekordlauf in Berlin tritt Eliud Kipchoge erneut zum Marathon in der deutschen Hauptstadt an.