Laura Siegemund aus Metzingen steht dagegen nach einem 6:2, 6:3-Sieg gegen die Chinesin Lin Zhu in der zweiten Runde des Hartplatzturniers, in der die 35-Jährige auf die an Nummer elf gesetzte Samsonowa trifft.



Ebenfalls einen Auftaktsieg feierte die 21-Jährige Eva Lys beim Turnier im südkoreanischen Seoul. Die Hamburgerin setzte sich mit 6:2, 6:4 gegen die Slowakin Anna Karolína Schmiedlová durch trifft im Achtelfinale auf die Tschechin Marie Bouzkova.