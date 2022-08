Maximilian Marterer Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down Grand-Slam-Turnier Marterer qualifiziert sich für Hauptfeld der US Open Von dpa | 26.08.2022, 18:54 Uhr

Der deutsche Tennisprofi Maximilian Marterer hat über die Qualifikation den Sprung in das Hauptfeld der US Open in New York geschafft.