Maximilian Marterer Foto: Frank Molter/dpa Tennis Marterer qualifiziert sich für US Open Von dpa | 27.08.2022, 08:47 Uhr

Der deutsche Tennisspieler Maximilian Marterer hat sich für das Hauptfeld der US Open qualifiziert. Der gebürtige Nürnberger bezwang in der dritten und letzten Qualifikationsrunde für das Grand-Slam-Turnier in New York den Italiener Ricardo Bonadio mit 6:4, 6:3.