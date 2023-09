Der frühere Sieger Daniil Medwedew hat bei den US Open als nächster Titelanwärter das Achtelfinale erreicht.



Der 27 Jahre alte Russe bezwang den argentinischen Tennisprofi Sebastian Baez mit 6:2, 6:2, 7:6 (8:6) und steht beim Grand-Slam-Turnier in New York zum fünften Mal in Serie unter den besten 16. „Es ist hart, ich will einfach nur schlafen“, sagte Medwedew nach halb zwei. „Es ist gut, dass es nicht bis vier gedauert hat.“



Mit neuer Konzentration zum Sieg

Im dritten Satz hatte Medwedew Probleme und lag zwischenzeitlich mit 2:5 hinten. Als es zu diesem Zeitpunkt leicht regnete, wurde das Dach des Arthur Ashe Stadiums geschlossen. Medwedew sammelte sich in der Pause wieder und holte mit neuer Konzentration den Sieg.



Er bedankte sich anschließend explizit bei den Zuschauern, „die nicht zwischen dem ersten und zweiten Aufschlag reinrufen“. Im Sieger-Interview beklagte er das Verhalten eines speziellen Fans, der ihn offenbar mehrfach gestört hatte. Dessen Freundin tue ihm leid, sagte Medwedew, weil er vermutlich die ganze Nacht weiter rufen werde. Der Champion von 2021 trifft nun auf den Australier Alex de Minaur.



Neben dem Weltranglistendritten Medwedew stehen auch die beiden Titelfavoriten Carlos Alcaraz aus Spanien und Novak Djokovic aus Serbien im Achtelfinale. Als letzter deutscher Vertreter in den Einzelkonkurrenzen hat Alexander Zverev die Runde der besten 16 erreicht.