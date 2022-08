Daniil Medwedew Foto: John Minchillo/AP/dpa up-down up-down US Open Medwedew siegt zum Auftakt - Auch Murray weiter Von dpa | 29.08.2022, 20:35 Uhr

Titelverteidiger Daniil Medwedew hat sich zum Auftakt der US Open in New York keine Blöße gegeben. Der Tennis-Weltranglistenerste aus Russland setzte sich in seinem ersten Spiel gegen den US-Amerikaner Stefan Kozlov klar mit 6:2, 6:4, 6:0 durch.