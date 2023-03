Lewis Hamilton Foto: David Davies/PA Wire/dpa up-down up-down Formel 1 Mercedes-Star Hamilton: „Gehe nirgendwo anders hin“ Von dpa | 16.03.2023, 17:30 Uhr

Lewis Hamilton erwartet eine schwierige Saison in der Formel 1. Den Glauben an Mercedes verliert der Ex-Weltmeister trotzdem nicht - und glaubt an Siege.