Das im Formel-1-Titelrennen chancenlose Werksteam von Mercedes will bis zum Saisonende zumindest noch den zweiten Platz bei den Konstrukteuren verteidigen und Ferrari auf Abstand halten.



„Bei noch sechs ausstehenden Rennen genießen wir den Kampf und werden alles geben, um vor ihnen zu bleiben, beginnend an diesem Wochenende in Katar“, sagte Toto Wolff, der Motorsportchef des deutschen Autobauers, vor dem Grand Prix am Sonntag (19.00 Uhr/Sky) auf dem Lusail International Circuit nördlich von Doha.



Red Bull sicherte sich beim vergangenen Rennen in Japan bereits vorzeitig den Teamtitel und liegt vor dem WM-Lauf am Arabischen Golf mit 623 Punkten uneinholbar an der Spitze. Dahinter folgen nach 16 von 22 Rennen abgeschlagen Mercedes (305), Ferrari (285) und Aston Martin (221).



„Wir kehren zum ersten Mal seit 2021 nach Lusail zurück. Der erste Grand Prix dort verlief für uns erfolgreich, deshalb freuen wir uns auf unsere Rückkehr“, sagte Wolff. Bei der Premiere vor zwei Jahren hatte der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton vor dem aktuellen Champion Max Verstappen gewonnen. An diesem Wochenende kann der Niederländer Verstappen seinen dritten Titel nacheinander vorzeitig perfekt machen. Dazu reichen dem 26-Jährigen bereits drei Punkte im Sprintrennen am Samstag.