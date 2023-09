Es ist ein Ritual, schon seit Jahrzehnten. Immer donnerstags wird in der kleinen Mehrzweckhalle direkt neben der Schweriner Sport- und Kongresshalle Fußball gespielt. Dabei haben die meisten, die dort vor den Ball treten, mit ganz anderen Körperteilen ihre größten sportlichen Erfolge erzielt: mit den Fäusten.

Karsten Röwer ist dabei, Andreas Tews macht auch mit, manchmal kommt Jürgen Brähmer vorbei und regelmäßig Michael Hammer. „Es ist eine lockere Runde und es macht einfach Spaß“, sagt Hammer.

Wenn Michael Hammer an der Sport- und Kongresshalle vorbeigeht, dann sind sie manchmal wieder da, die Erinnerungen an die Zeit, als Schwerins beste Boxer in den 1990-er Jahren im Ring standen und vor tausenden von Fans Siege für das Traktor-Team eingefahren haben.

Die sechs Schweriner DM-Meister von 1997: Jürgen Brähmer, Enrico Thormann, Enrico Köbbert, Torsten Bengtson, Michael Hammer und Heiko Hinz (v.l.). Foto: SVZ-Archiv

An zwei Mannschaftsmeistertiteln hatte Hammer Aktien. Und er gehörte zu dem erfolgreichen Sextett, das sich bei der 75. Auflage der Deutschen Meisterschaften in Schwerin 1997 Titel sichern konnte. Enrico Köbbert im Bantamgewicht, Heiko Hinz (Leichtgewicht), Enrico Thormann (Weltergewicht), Jürgen Brähmer im Halbmittelgewicht, Torsten Bengtson (Halbschwergewicht). Und eben Michael Hammer im Federgewicht.

Von Lok Waren zum SC Traktor Schwerin

Sein Finalgegner war Marcel Kruck vom SV Halle, aus dessen Ecke schon in der zweiten Runde das Handtuch geflogen kam. Hammer war zu dominant in diesem Kampf. Die harte Arbeit, die vielen Jahre Training hatten sich bezahlt gemacht für den damals 21-Jährigen, der Ende der 1980er-Jahre von Lok Waren zur Kinder- und Jugendsportschule nach Schwerin kam. „Alles drehte sich bei mir nur ums Boxen. Mein ganzes Leben war darauf ausgerichtet“, sagt Hammer heute.

Internationaler Durchbruch blieb verwehrt

Schon in der Jugend trumpfte er auf, gewann 1989 noch bei der Spartakiade, wurde 1990 letzter Juniorenmeister der DDR und ein Jahr später in Cottbus gesamtdeutscher A-Jugendmeister. Den ersten DM-Titel in der Klasse bis 57 Kilo gab es für ihn 1996 in Riesa. Damals war Hammer auch mit dem Nationalteam in den Vereinigten Staaten. Falk Huste aus Frankfurt/Oder fiel kurzfristig aus. „Ich war der Auffüllkandidat“, sagt Hammer. Und dann boxte er gegen Istvan Kovacs (Ungarn) und Floyd Mayweather (USA), der später als Profi Weltmeister dreier Verbände werden sollte. „Ich habe beide Duelle verloren“, erinnert sich Hammer. National folgten noch die DM-Titel zwei und drei in Schwerin 1997 und 2000 in Schwetzingen. International stieß er an seine Grenzen. Sein großes Ziel Olympia blieb ihm verwehrt. 2001 war Schluss.

Und dann? „Als ich die Schule beendet hatte, da habe ich bei unserem Sponsor Hans-Peter Siemons, dem Besitzer des Strandhotels, eine Kochlehre gemacht“, sagt Hammer.

„ Mir war aber damals schon klar, dass ich das nicht für immer machen wollte.“ Michael Hammer Ehemaliger Amateurboxer

Drei Jahre lang war er Sportsoldat, danach machte er eine zweite Ausbildung zum Systemtechniker. Heute arbeitet er als IT-Administrator für die Kassenärztliche Vereinigung.

Drei Söhne hat Hammer, die beiden jüngsten spielen Fußball. Aufs Boxen habe er sie nie eingeschworen. „Da hatten meine Söhne die freie Wahl“, sagt er.

Zu Gast beim Boxen

Die DM-Gürtel sind längst in einem Karton verschwunden, ab und zu schaut er mal bei einem großen Boxkampf im TV zu oder sieht sich einen Bundesligakampf des BC Traktor live an. Und wenn vom 29. November bis zum 2. Dezember die 100. DM in Schwerin ausgetragen wird, dann ist er auch dabei, aber nicht mehr mittendrin. Die Zeiten sind für ihn allemal vorbei.