Weitsprung-Weltmeisterin Mihambo erwägt Start bei Hallen-EM Von dpa | 13.12.2022, 15:33 Uhr

Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo wird voraussichtlich auch in der Halle auf Titeljagd gehen. „Ich überlege auch, die Hallen-EM in Istanbul mitzumachen“, sagte die 28 Jahre alte Leichtathletin der LG Kurpfalz in Karlsruhe.