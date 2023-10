Der Werlter erhielt vom Weltmotorsportverband FIM und dem Promoter, Discovery Sports, eine permanente Wildcard. Für Insider ist das ein Indiz, dass die WM-Verantwortlichen auf Deutschland nicht verzichten wollen und auch Teterow im kommenden Jahr wieder Grand-Prix-Standort sein wird.

Gewertet wurden beim zweifachen deutschen Meister sein Einsatz bei drei WM-Rennen in diesem Jahr, darunter der Deutschland-Grand-Prix in Teterow, sowie sein siebenter Platz mit 30 Punkten in der Europameisterschaft, die in Güstrow am 5. August Station machte, gleichauf mit Dominik Kubera auf dem sechsten Platz. Der Pole wurde ebenfalls mit einer permanenten Wildcard ausgestattet, wie auch die Briten Dan Bewley und Tai Woffinden und der Lette Andzejs Lebedevs.

Die Nominierung sichert dem 30-jährigen Huckenbeck nach Martin Smolinski (Olching) 2014 die zweite Teilnahme eines Deutschen in dem seit 1995 ausgetragenen Grand-Prix-System.