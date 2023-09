„Der Grand Prix von Deutschland ist bei den Fans beliebt wie nie zuvor und wahre deutsche Motorsport-Erfolgsgeschichte. Wir freuen uns schon jetzt auf das Motorsport-Volksfest“, sagte ADAC-Sportpräsident Gerd Ennser. In den vergangenen drei Jahren fuhren die Piloten im Juni in Sachsen. Mit 233.196 Zuschauern wurde in dieser Saison ein neuer Besucherrekord aufgestellt.