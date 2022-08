Thomas Bach Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Gedenkveranstaltung Münchner Olympia-Attentat: IOC-Chef Bach reist nach Israel Von dpa | 28.08.2022, 13:36 Uhr

IOC-Präsident Thomas Bach wird am 21. September in Tel Aviv an der Gedenkveranstaltung für die Opfer des Attentats bei den Olympischen Spielen in München teilnehmen.